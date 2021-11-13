Россияне завоевали три золота на ЧМ по самбо

Сборная России завоевала шесть медалей во второй день чемпионата мира по самбо, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

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В спортивном самбо золотые медали завоевали Никита Клецков (весовая категория до 71 кг) и Уали Куржев (до 79 кг), серебряным призёром стал Сергей Рябов (до 88 кг). В женских соревнованиях Анастасия Хомячкова взяла бронзу в весе до 72 кг.

Чемпионом мира в боевом самбо стал Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), серебряную награду завоевал Александр Нестеров (до 58 кг).