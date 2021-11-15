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Олимпийскую чемпионку по гимнастике ограбили в аэропорту

Газета.Ru
1 час назад

Олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Анастасия Татарева в своем Instagram сообщила, что ее ограбили в аэропорту.

Чемпионку по гимнастике ограбили в аэропорту
Фото: ReutersReuters

«Прямо в аэропорту увели рюкзак, в котором, кроме iPad, MacBook, кошелька с картами и всей наличкой, были еще права и загранпаспорт. Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно. Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флэш-рояль», — написала Татарева.

Также она отметила, что уже обратилась в полицию, где провела несколько часов. 24-летняя спортсменка близко приняла к сердцу произошедшее и винит себя за невнимательность.

Напомним, что Татарева в составе сборной России по художественной гимнастике минувшим летом завоевала серебро в групповом многоборье на Олимпийских играх в Пекине. Команда уступила только представительницам Болгарии, бронза досталась гимнасткам из Италии.

Ранее победительница Игр-2016 по теннису Елена Веснина рассказала, как грабители вернули ей олимпийские медали.

Летние виды спорта,Анастасия Татарева,Елена Веснина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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