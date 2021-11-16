США объявят бойкот Олимпийским играм в Пекине

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это значит, что на Олимпиаду не приедут ни президент Байден, ни какие-либо официальные лица из Вашингтона. Как сообщает издание, этим бойкотом в США хотят отреагировать на нарушение прав человека китайским правительством без ущерба для американских спортсменов.

Предположительно, президент США утвердит решение о дипломатическом бойкоте до конца ноября. Ранее на этой неделе Джо Байден провел онлайн-встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне беседы СМИ сообщали, что китайский лидер собирался поднять вопрос об Олимпийских играх и, возможно, даже пригласить Байдена лично присутствовать. Но, согласно первоначальным отчетам, эта тема во время трехчасовой встречи вообще не затрагивалась.

Впервые предложение объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 выдвинула спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в мае этого года. Она назвала это способом выразить международную озабоченность нарушениями прав человека в Китае без наказания американских спортсменов.

Тем временем, правозащитники призывают Вашингтон полностью бойкотировать Игры и не отправлять в Пекин американских атлетов.