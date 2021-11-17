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МОК отказался от учёта уровня тестостерона спортсменок при допуске к ОИ

News.ruиещё 2
1 час назад

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не станет учитывать уровень тестостерона при допуске спортсменок к Олимпийским играм. Как сообщили в пресс-службе, отныне действующие ранее правила по максимально допустимому уровню гормона для девушек не будут иметь силы, а федерации по видам спорта смогут сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и девушек с особенностями полового развития.

МОК отказался от учёта уровня тестостерона спортсменок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что нанятые Международным олимпийским комитетом специалисты не нашли прямых доказательств влияния тестостерона на результаты спортсменок. А также отметили, что терапия по снижению уровня мужского гормона без медицинских показаний вредит здоровью девушек. В то же время, визуальные осмотры и проверки хромосомного набора были названы «унизительными» и «нежелательными».

До настоящего момента для участия в Олимпийских играх спортсменкам было необходимо иметь уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр на протяжении последних 12 месяцев.

Ранее польский чемпион Европы в спринте Марцин Урбас усомнился в честности победы африканской бегуньи Кристин Мбомы на Олимпиаде в Токио и потребовал уточнить её половую принадлежность. По мнению спортсмена, у Кристин Мбомы есть преимущество над остальными соперницами в уровне тестостерона, поэтому необходимо провести обследование, которое докажет, что она точно является женщиной.

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