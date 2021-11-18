Ефимову опечалил уровень жизни за пределами Москвы

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Ефимова осталась расстроена после посещения родного города.

«Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России», — поделилась спортсменка.

Ефимова отметила, что в городе много грязи и бездомных собак, нескольким из которых она смогла найти новый дом. При этом спортсменка уточнила, что была счастлива вернуться в свою комнату, встретиться с подругами и потренироваться с отцом в бассейне.

Ефимова призналась, что решила съездить домой из-за праздничных дней в ноябре. Плавать в Москве было негде, а в Волгодонске разрешили тренироваться в бассейне. «Там мне всегда рады», — сказала пловчиха.