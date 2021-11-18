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Пловчиха Ефимова назвала печальным уровень жизни в России за пределами Москвы

Lenta.ru
45 минут назад

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о поездке на родину в город Волгодонск Ростовской области. Историей трехкратная призерка Олимпийских игр поделилась с «Матч ТВ».

Ефимову опечалил уровень жизни за пределами Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ефимова осталась расстроена после посещения родного города.

«Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России», — поделилась спортсменка.

Ефимова отметила, что в городе много грязи и бездомных собак, нескольким из которых она смогла найти новый дом. При этом спортсменка уточнила, что была счастлива вернуться в свою комнату, встретиться с подругами и потренироваться с отцом в бассейне.

Ефимова призналась, что решила съездить домой из-за праздничных дней в ноябре. Плавать в Москве было негде, а в Волгодонске разрешили тренироваться в бассейне. «Там мне всегда рады», — сказала пловчиха.

Ранее Ефимова рассказала, что к ней часто обращаются с просьбой дать индивидуальные уроки. Россиянка отметила, что ей предлагали гонорар в районе тысячи долларов за урок. Однако она не восприняла эти разговоры всерьез.

Летние виды спорта,Юлия Ефимова,
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