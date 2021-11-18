Звезда плавания Станислава Комарова рассказала о тяжелом переезде из России

Серебряный призер Афин-2004 в плавании Станислава Комарова рассказала о трудностях, которые испытала после переезда в Швейцарию в 2006 году.

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«Не стоит забывать, что мне тогда было 20 лет. Для меня сам отъезд в Швейцарию был вынужденным. Мой тренер закончил меня тренировать, и его ученик жил и тренировал в Швейцарии. Это Геннадий Турецкий.

Я понимала, что к Олимпиаде никто другой меня подготовить не сможет. Поэтому было принято решение уехать в Швейцарию. Но менталитет был настолько другим, что я вообще не понимала, что там делаю.

В итоге мы сошлись на том, что эмоциональное состояние спортсмена тоже очень важно. Я была совершенно одна. За год до Олимпиады я все-таки вернулась в Россию и уже готовилась на родине, потому что эмоционально было очень тяжело.

Ефимова хорошо себя чувствует в США? Уезжать из Москвы в Швейцарию – это один вопрос, а из Волгодонска в Америку – другой.

Мне в Москве было очень хорошо, кроме того, что мне не с кем было тренироваться. Если бы я месяц была там, месяц здесь – это одна история. А я там жила год на олимпийской базе.