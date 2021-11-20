Британия готовится устроить бойкот Олимпиады в Пекине

В правительстве Великобритании ведется «активная дискуссия» о целесообразности дипломатического бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает газета The Times.

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Ранее стало известно, что США готовятся объявить дипломатический бойкот предстоящих зимних Игр, чтобы без ущерба для американских спортсменов обозначить свою реакцию на нарушения прав человека в Китае.

Аналогичного мнения придерживается британский премьер-министр Борис Джонсон. При этом внутри правительства Соединенного королевства пока продолжаются дебаты по этому вопросу, передает радио Sputnik. По данным газеты, Лондон не устраивает ситуация с правами человека в Китае.

Ранее стало известно о планах США устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

Позже президент США Джо Байден дал странный ответ на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине.

В мае спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления перед американскими законодателями выразила мнение, что международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.