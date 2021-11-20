Британия готовится устроить бойкот Олимпиады в Пекине

В правительстве Великобритании ведется «активная дискуссия» о целесообразности дипломатического бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает газета The Times.
Ранее стало известно, что США готовятся объявить дипломатический бойкот предстоящих зимних Игр, чтобы без ущерба для американских спортсменов обозначить свою реакцию на нарушения прав человека в Китае.
Аналогичного мнения придерживается британский премьер-министр Борис Джонсон. При этом внутри правительства Соединенного королевства пока продолжаются дебаты по этому вопросу, передает радио Sputnik. По данным газеты, Лондон не устраивает ситуация с правами человека в Китае.
Ранее стало известно о планах США устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
Позже президент США Джо Байден дал странный ответ на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине.
В мае спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления перед американскими законодателями выразила мнение, что международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.
МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.
Китай обещал завершить в срок подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем США собираются испортить Пекину спортивный праздник.