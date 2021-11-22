Опубликованы антидопинговые правила МОК для участников Олимпиады-2022

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официальном сайте опубликовало антидопинговые правила Международного олимпийского комитета (МОК), которые будут действовать во время Олимпиады-2022 в Пекине.

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МОК как сторона, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс и уполномоченная определять антидопинговый регламент Игр, внесла поправки в оригинальные правила, чтобы они соответствовали обновленному кодексу и международным стандартам, в частности – новому списку запрещенных веществ и методов, который вступает в силу 1 января 2022 года.

Правила будут действовать с 27 января, когда откроется олимпийская деревня, до церемонии закрытия, которая состоится 20 февраля.