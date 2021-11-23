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На пловчиху Симонову завели дело за оскорбление полицейских

Елена Прошина
1 час назад

В отношении трехкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейских после конфликта из-за маски в петербургском аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

На пловчиху Симонову завели дело за оскорбление полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в СК, тренер по плаванию и 29-летняя спортсменка планировали вылететь из аэропорта Пулково. Так как тренер отказался надеть маску, администрация воздушной гавани вызвала сотрудников полиции. По версии следствия, мужчина оказал полицейским неповиновение (ст. 19.3 КоАП РФ), и правоохранители применили к нему физическую силу. Материалы об административном правонарушении переданы в суд.

Видео дня

«Наблюдавшая за происходящим спортсменка из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по ст.319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Также в СК сообщили, что дадут оценку действиям сотрудников полиции.

Заслуженного тренера жестко задержала полиция из-за маски

В СК не назвали имя спортсменки и тренера. Вместе с тем ранее трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова опубликовала на своей странице в Instagram видео задержания в Пулково заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина.

На видеозаписи два человека в форме полиции заламывают руки лежащему на полу аэропорта мужчине. Женский голос за кадром спрашивает у полицейских, что они делают, называет их уродами, обзывает нецензурно и сообщает им, что это заслуженный тренер России. Лежащий на полу говорит, что он не будет сопротивляться и пойдет за стражами порядка. Полицейские поднимают его на ноги, продолжая вдвоем заламывать ему руки, застегивают наручники и уводят.

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали. Меня тоже хотели заломать», - подписала видео Симонова

Летние виды спорта,Виталина Симонова,Александр Ильин,СКР,МВД,
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