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Заслуженного тренера России отказались судить без маски

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был удален из зала суда за отказ надеть маску. Об этом сообщается в Telegram-канале Znak Петербург.

Заслуженного тренера России отказались судить без маски
Фото:  invest kar / YouTube invest kar / YouTube

Инцидент произошел во время заседания суда, где должны были рассмотреть два административных протокола, составленных в отношении тренера. Вместо этого его удалили из зала суда и вызвали полицию. Заседание было отложено на неопределенный срок.

О задержании Ильина стало известно 23 ноября. По словам его подопечной Виталины Симоновой, стражи порядка повалили 63-летнего тренера на пол, скрутили и заковали в наручники. Причиной стал его отказ надеть маску в аэропорту Пулково.

Ильину грозит административная ответственность. Тренера подозревают в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Кроме того, против Симоновой возбудили уголовное дело. Пловчиху обвиняют в оскорблении представителя власти в ходе инцидента.

Летние виды спорта,Александр Ильин,
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