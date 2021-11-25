Заслуженного тренера России отказались судить без маски

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был удален из зала суда за отказ надеть маску. Об этом сообщается в Telegram-канале Znak Петербург.

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Инцидент произошел во время заседания суда, где должны были рассмотреть два административных протокола, составленных в отношении тренера. Вместо этого его удалили из зала суда и вызвали полицию. Заседание было отложено на неопределенный срок.

О задержании Ильина стало известно 23 ноября. По словам его подопечной Виталины Симоновой, стражи порядка повалили 63-летнего тренера на пол, скрутили и заковали в наручники. Причиной стал его отказ надеть маску в аэропорту Пулково.