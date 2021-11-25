Россия обвинила США в попытке срыва Олимпиады в Пекине

США всеми способами пытаются сорвать проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможный дипломатический бойкот Олимпиады со стороны Вашингтона.

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По мнению Захаровой, таким образом США пытаются оказать давление на страны, которые отказываются подчиняться командам из Вашингтона.

«Мы видим, что со стороны США постоянно, на регулярной основе по надуманным предлогам, используя предлоги, которые не относятся к теме и повестке спорта, предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр», - сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит ТАСС.

Россия выступает против политизации проведения Олимпийских игр и считает, что спорт должен оставаться вне политики, подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что Россия проходила через подобное, когда проводила у себя зимние Олимпийские игры в Сочи. Она пожелала Пекину не поддаваться на провокативные заявления, «организовывать все во имя спорта, во имя мира, во имя спортсменов и любителей спорта, дарить людям праздник».