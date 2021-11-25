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Россия обвинила США в попытке срыва Олимпиады в Пекине

Вероника Полынина
1 час назад

США всеми способами пытаются сорвать проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможный дипломатический бойкот Олимпиады со стороны Вашингтона.

Россия обвинила США в попытке срыва Олимпиады в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Захаровой, таким образом США пытаются оказать давление на страны, которые отказываются подчиняться командам из Вашингтона.

«Мы видим, что со стороны США постоянно, на регулярной основе по надуманным предлогам, используя предлоги, которые не относятся к теме и повестке спорта, предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр», - сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит ТАСС.

Россия выступает против политизации проведения Олимпийских игр и считает, что спорт должен оставаться вне политики, подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что Россия проходила через подобное, когда проводила у себя зимние Олимпийские игры в Сочи. Она пожелала Пекину не поддаваться на провокативные заявления, «организовывать все во имя спорта, во имя мира, во имя спортсменов и любителей спорта, дарить людям праздник».

Ранее стало известно, что в США, а следом и в Великобритании обсуждается возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Эти страны намерены не присылать официальных лиц на открытие и закрытие Олимпиады якобы в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Летние виды спорта,Мария Захарова,МИД,ИТАР-ТАСС,
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