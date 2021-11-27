Ошибка России лишила Аверину шансов на золото Игр в Токио

Российская сторона не сможет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Россия не успела вовремя собрать необходимые документы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. На Играх наша соотечественница Дина Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам.

Фото: ТАСС ТАСС

Разбирательство в CAS не состоится из-за того, что российская сторона допустила юридическую ошибку, опоздав с подачей иска.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье. Предпочтение судьи отдали Ашрам, несмотря на то что она уронила ленту во время выступления. Это породило обвинения судей в предвзятости по отношению к российской спортсменке. В частности, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала полным крахом и позором судейство на Играх.

Ранее сообщалось, что Россия будет оспаривать судейство.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».