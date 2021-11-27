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Россия не будет оспаривать серебряную медаль Дины Авериной на Олимпиаде

News.ruиещё 2
2 часа назад

Российская сторона не сможет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Россия не успела вовремя собрать необходимые документы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. На Играх наша соотечественница Дина Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам.

Ошибка России лишила Аверину шансов на золото Игр в Токио
Фото: ТАССТАСС

Разбирательство в CAS не состоится из-за того, что российская сторона допустила юридическую ошибку, опоздав с подачей иска.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье. Предпочтение судьи отдали Ашрам, несмотря на то что она уронила ленту во время выступления. Это породило обвинения судей в предвзятости по отношению к российской спортсменке. В частности, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала полным крахом и позором судейство на Играх.

«Это был чемпионат мира имени Дины Авериной. Но правила меняются»

Ранее сообщалось, что Россия будет оспаривать судейство.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».

Ранее сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачёте чемпионата мира, который завершился 31 октября в японском Китакюсю. В финале личного многоборья Дина Аверина побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей, завоёванных на ЧМ по художественной гимнастике, взяв 18-е золото в карьере.
Летние виды спорта,Дина Аверина,Евгения Канаева,Ирина Винер,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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