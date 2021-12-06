Белый дом подтвердил дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Белый дом подтвердил, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Китае, об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, американские спортсмены сами смогут принять решение, принимать участие в международных соревнованиях или отказаться от них.

Ранее о возможной блокаде Олимпиады сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. Журналисты рассказали, что соответствующие меры будут предприняты на этой неделе, однако спортсменов они не коснутся. Совет национальной безопасности обсуждал дипломатический бойкот «в частном порядке».