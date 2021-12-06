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1 час назад

Белый дом подтвердил дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Белый дом подтвердил, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Китае, об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает ТАСС.

Белый дом подтвердил дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, американские спортсмены сами смогут принять решение, принимать участие в международных соревнованиях или отказаться от них.

Ранее о возможной блокаде Олимпиады сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. Журналисты рассказали, что соответствующие меры будут предприняты на этой неделе, однако спортсменов они не коснутся. Совет национальной безопасности обсуждал дипломатический бойкот «в частном порядке».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпиада - с 4 по 13 марта. Купить билеты на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине смогут только жители материковой части Китая. Поклонники спорта, которые захотят посетить соревнования, будут должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов.

Летние виды спорта,CNN,ИТАР-ТАСС,
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