Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
52 минуты назад

МОК отреагировал на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Их заявление приводит «Матч ТВ».

МОК отреагировал на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Фото: TINGSHU WANG / ReutersTINGSHU WANG / Reuters

В организации подчеркнули, что присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, и МОК, будучи политически нейтральным, признает это право. В комитете одобрили то, что участие в Олимпиаде американских спортсменов остается за пределами политики.

6 декабря пресс-секретарь президента США Джен Псаки подтвердила, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Китае. По ее словам, американские спортсмены сами смогут принять решение, участвовать в международных соревнованиях или отказаться от них.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта. Купить билеты на соревнования смогут только жители материковой части Китая.

Летние виды спорта,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители