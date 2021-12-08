Джонсон заявил о бойкоте Олимпиады в Пекине

«У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си (председателю КНР Си Цзиньпину) о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо (британских) министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям - я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства», - сказал он в ответ на призыв одного из парламентариев бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.