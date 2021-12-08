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1 час назад

Джонсон заявил о бойкоте Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, пишет «Интерфакс».

Джонсон заявил о бойкоте Олимпиады в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си (председателю КНР Си Цзиньпину) о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо (британских) министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям - я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства», - сказал он в ответ на призыв одного из парламентариев бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее о бойкоте Игр в Пекине заявили Австралия, Новая Зеландия и США. Предлогом названо нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна.

Летние виды спорта,Борис Джонсон,Цзиньпин Си,Интерфакс,
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