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1 час назад

Российский пловец Евгений Рылов стал спортсменом года

Пловца Евгения Рылова объявили спортсменом года по версии Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Об этом стало известно в среду, 8 декабря.

Евгений Рылов стал спортсменом года
Фото: InstagramInstagram

Торжественная церемония вручения наград состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице.

Российский спортсмен дважды победил на летних Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Помимо этого, он завоевал серебро в составе национальной сборной в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем.

— Хотел бы поблагодарить всю мою команду, с которой я более 10 лет шел к этим олимпийским медалям. Всем тренерам и специалистам большое спасибо, — цитирует РИА Новости Спорт слова Рылова.

До этого сообщалось, что отечественная синхронистка Светлана Ромашина стала спортсменкой года по версии Национальной спортивной премии в той же номинации.

На летней Олимпиаде в Токио российская команда, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общекомандном зачете. В материале «ВМ» собраны самые главные достижения российской сборной на прошедших соревнованиях в Японии.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,Светлана Ромашина,Ирина Винер,РИА Новости,
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