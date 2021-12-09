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3 часа назад

Журова считает трансгендеров главной угрозой олимпийскому движению

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что реформы, касающиеся допуска трансгендеров до соревнований, являются главной угрозой олимпийскому движению.

Журова: трансгендеры - главная угроза олимпийского движения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Олимпийскому движению ничего не угрожает. Самая большая угроза в моём понимании — это не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами сейчас происходит. Сам человек может определить, к какому полу он принадлежит. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это. Вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого. Потому понятно, что Олимпийское движение ставит всех в очень неудобное положение: чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам нужно поменять национальное спортивное законодательство. Не все готовы к этому. Получается, что сам по себе приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным, в каких-то будут трансгендеры. Потому бойкоты политические — это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции — более страшные для олимпийского движения», — приводит слова Журовой «Говорит Москва».

МОК накануне опубликовал ряд рекомендаций для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность. В частности, в данном документе указано, что спортсмен должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен выразила мнение, что МОК необходимо ввести третью гендерную категорию.

Летние виды спорта,Иоланда Чен,Светлана Журова,Госдума,
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