Олимпийский чемпион задержан за изнасилование несовершеннолетней

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию француз Янник Аньель задержан в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство AFP.

Фото: EPA/PATRICK B. KRAEMER EPA/PATRICK B. KRAEMER

Сообщается, что инцидент произошел в 2016 году, когда Аньель завершил спортивную карьеру. По информации источника, бывший спортсмен был задержан в Париже и помещен под стражу на востоке Франции.