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2 часа назад

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Аньель задержан по обвинению в изнасиловании

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию француз Янник Аньель задержан в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство AFP.

Олимпийский чемпион задержан за изнасилование несовершеннолетней
Фото: EPA/PATRICK B. KRAEMEREPA/PATRICK B. KRAEMER

Сообщается, что инцидент произошел в 2016 году, когда Аньель завершил спортивную карьеру. По информации источника, бывший спортсмен был задержан в Париже и помещен под стражу на востоке Франции.

Аньелю 29 лет, он выиграл две золотые и одну серебряную медаль на Олимпиаде 2012 года. Француз также является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира.

Экс-каратистка рассказала об изнасиловании тренером

Летние виды спорта,Янник Аньель,
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