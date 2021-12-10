Российскую олимпийскую чемпионку дисквалифицировали за допинг на два года

Чемпионку летних Олимпийских игр в Пекине Оксану Сливенко дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Помимо Сливенко также за подобное нарушение была дисквалифицирована еще одна российская тяжелоатлетка Светлана Шимкова.
В крови девушек были найдены анаболические стероиды.
Все результаты спортсменок, начиная с 2012 года, были объявлены недействительными. Начало действия дисквалификации будет отсчитываться с 1 марта 2021 года.
Сливенко является чемпионкой Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Золото Олимпиады – 2008 ей досталось после того, как предыдущая победительница из Китая также была обвинена в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована. Эта золотая награда стала первой для России в истории женской тяжелой атлетики. Кроме титула олимпийской чемпионки в активе Сливенко 3 золотых медали чемпионатов мира и 6 — чемпионатов Европы. В 2013 году она стала победителем Универсиады, которая проходила в Казани. Шимкова имеет в своей копилке два золота чемпионатов Европы и одно — чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что ITA временно отстранило российскую штангистку Ксению Козину. Она обвиняется в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).