Российскую олимпийскую чемпионку дисквалифицировали за допинг на два года

Сливенко является чемпионкой Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Золото Олимпиады – 2008 ей досталось после того, как предыдущая победительница из Китая также была обвинена в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована. Эта золотая награда стала первой для России в истории женской тяжелой атлетики. Кроме титула олимпийской чемпионки в активе Сливенко 3 золотых медали чемпионатов мира и 6 — чемпионатов Европы. В 2013 году она стала победителем Универсиады, которая проходила в Казани. Шимкова имеет в своей копилке два золота чемпионатов Европы и одно — чемпионата мира.