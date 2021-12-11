Олимпийскому чемпиону предъявили обвинения в сексуальном насилии

Следственный судья французского Мюлуза предъявил двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает в субботу телеканал CNews.

Фото: EPA/IAN LANGSDON EPA/IAN LANGSDON

По его данным, было принято решение. В то же время судья отклонил запрос прокуратуры о его помещении под стражу.

Аньель был задержан в четверг в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней, начатого в связи с событиями, которые предположительно произошли в 2016 году, когда француз завершил спортивную карьеру. По информации газеты Parisien, в насильственных действиях пловца обвинила дочь его бывшего тренера Лионеля Ортера. По ее словам, на тот момент ей было 13 лет. В указанный период Аньель несколько месяцев жил в доме тренера в Мюлузе и тренировался вместе с предполагаемой жертвой.

Спортивная газета l’Equipe утверждает, что Аньель завершил карьеру в 2016 году после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на фоне конфликта с руководством спортивной ассоциации. Он обвинял их в невыплате средств по контракту за последний год в размере 60 тыс. евро. Суд первой инстанции удовлетворил иск пловца, однако ассоциация отказалась урегулировать задолженность и подала апелляцию.