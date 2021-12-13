Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

В возрасте 82 лет ушел из жизни олимпийский чемпион по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Шаров, передает газета "Известия".

Фото: Федерация фехтования России Федерация фехтования России

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Юрия Дмитриевича. Светлая память останется о нем у всех, кто его знал", — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Время и место похорон также пока не уточнены.