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1 час назад

Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

В возрасте 82 лет ушел из жизни олимпийский чемпион по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Шаров, передает газета "Известия".

Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров
Фото: Федерация фехтования РоссииФедерация фехтования России

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Юрия Дмитриевича. Светлая память останется о нем у всех, кто его знал", — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Время и место похорон также пока не уточнены.

Шаров — четырехкратный чемпион мира (1963, 1965, 1966, 1969), серебряный (1967) и бронзовый (1971) призер чемпионатов мира в составе команды, а также обладатель командного кубка Европы 1969 и 1970 годов, отметили в пресс-службе федерации. Окончив спортивную карьеру, Шаров преподавал в Саратовском педагогическом институте, являлся тренером российской сборной.

Летние виды спорта,Юрий Шаров,газета "Известия",
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