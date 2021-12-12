Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Шаров

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. Помимо победы на Олимпиаде 1964 года в командной рапире, в этой же дисциплине Шаров становился серебряным призёром Олимпиады-1968. Помимо этого, фехтовальщик пять раз был чемпионом мира в командной рапире.