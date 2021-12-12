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1 час назад

Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Шаров

Советский фехтовальщик, олимпийский чемпион Игр-1964 Юрий Шаров ушёл из жизни в возрасте 82 лет.

Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Шаров
Фото:  rusfencing.ru rusfencing.ru

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. Помимо победы на Олимпиаде 1964 года в командной рапире, в этой же дисциплине Шаров становился серебряным призёром Олимпиады-1968. Помимо этого, фехтовальщик пять раз был чемпионом мира в командной рапире.

После окончания спортивной карьеры Шаров трудился преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, а также тренером сборной России.

Ранее сообщалось, что Усманов был переизбран на пост главы Международной федерации фехтования.

Летние виды спорта,Юрий Шаров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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