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57 минут назад

Двукратный олимпийский чемпион признался в изнасиловании несовершеннолетней

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель признал обвинения в изнасиловании несовершеннолетней дочери его тренера Лайонела Хортера. Об этом сообщает BFM со ссылкой на прокурора Эдвига Ру-Моризо.

Олимпийский чемпион признался в изнасиловании несовершеннолетней
Фото:  Michael Dalder / Reuters Michael Dalder / Reuters

Аньель не считает, что принуждал подростка к сексу. По его мнению, все происходило по обоюдному согласию. Прокурор добавил, что пловец испытывает проблемы с памятью.

По версии следствия, спортсмен несколько раз изнасиловал девочку в 2016 году, когда они были в Таиланде, Бразилии и на Тенерифе. Ему на тот момент было 24 года, ей — 13 лет.

29-летнего пловца задержали 9 декабря и доставили в отдел полиции города Мюлуза. 11 декабря ему были предъявлены обвинения, но суд отклонил ходатайство о заключении Аньеля под стражу. Слушания по делу продолжатся, будут проведены дополнительные расследования.

Аньель — обладатель двух золотых и одной серебряной медали Олимпиады 2012 года. Кроме того, он дважды становился чемпионом мира. Пловец завершил карьеру в 2016 году.

Летние виды спорта,Янник Аньель,
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