Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
21 минуту назад

Путин рассчитывает, что сможет встретиться с Си Цзиньпином лично в феврале в Пекине

Президент России Владимир Путин, начиная по видеосвязи беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, выразил надежду на личную встречу в феврале будущего года.

"Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", - сказал российский лидер.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил Путину, что с нетерпением ждет личной встречи во время Олимпийских игр.

Макрон пошел наперекор США в борьбе с Китаем

РФ и Китай неизменно поддерживают друг друга по вопросам сотрудничества в спорте, в том числе в непринятии любых попыток его политизации.

"Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения", - сказал он

Путин уверен, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдет на самом высоком уровне.

Летние виды спорта,Видео,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители