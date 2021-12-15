"Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", - сказал российский лидер.