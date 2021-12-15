Президент России Владимир Путин, начиная по видеосвязи беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, выразил надежду на личную встречу в феврале будущего года.
"Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", - сказал российский лидер.
В свою очередь Си Цзиньпин заявил Путину, что с нетерпением ждет личной встречи во время Олимпийских игр.
РФ и Китай неизменно поддерживают друг друга по вопросам сотрудничества в спорте, в том числе в непринятии любых попыток его политизации.
"Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения", - сказал он
Путин уверен, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдет на самом высоком уровне.