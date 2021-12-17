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2 часа назад

Артемьев: сборную России по регби скорее всего возглавит иностранец

Мужскую сборную России по регби с высокой долей вероятности возглавит иностранец. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Артемьев: сборную России по регби может возглавить иностранец
Фото: ТАССТАСС

Ранее команду покинул валлиец Лин Джонс.

"Скорее всего, это будет иностранец, - сказал Артемьев. - Но правило будет таким, что если придет иностранный специалист, то рядом с ним будут два наших молодых тренера, которые впоследствии смогут его заменить. Это дорогое удовольствие, но мы понимаем, что базовым навыкам наших регбистов еще далеко до аналогичных умений в ведущих регбийных стран мира".

Летние виды спорта,Игорь Артемьев,СБОРНАЯ РОССИИ,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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