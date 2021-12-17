Артемьев: сборную России по регби может возглавить иностранец

"Скорее всего, это будет иностранец, - сказал Артемьев. - Но правило будет таким, что если придет иностранный специалист, то рядом с ним будут два наших молодых тренера, которые впоследствии смогут его заменить. Это дорогое удовольствие, но мы понимаем, что базовым навыкам наших регбистов еще далеко до аналогичных умений в ведущих регбийных стран мира".