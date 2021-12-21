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1 час назад

Москва 24 покажет новогоднюю шоу-программу "Чемпионы" Ильи Авербуха

21 декабря смотрите на сайте телеканала Москва 24 новогоднюю шоу-программу "Чемпионы" Ильи Авербуха. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Новый год на катке с М24". Официальный партнер – "Сбер Московский банк".На каток в саду "Эрмитаж" выйдут фигуристы мирового уровня, а именно: олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин; двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский; чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина, Максим Шаблин; олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Костомаров; двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира Евгения Медведева; олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин; чемпион России среди юниоров Артем Федорченко. Фигуристы представят номера под хиты Бейонсе, ABBA, а также продемонстрируют фрагменты из ледового спектакля Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король" и программы Cirque du Soleil. Алексей Ягудин покажет номер "Остров невезения" по мотивам кинофильма "Бриллиантовая рука".Смотрите трансляцию 21 декабря в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Москва 24 покажет новогоднюю шоу-программу "Чемпионы" Ильи Авербуха
Фото: Москва24Москва24
Летние виды спорта,Артем Федорченко,Евгения Медведева,Максим Ставиский,Оксана Домнина,Максим Маринин,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Роман Костомаров,Илья Авербух,Эрмитаж,
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