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54 минуты назад

Стал известен диагноз избитого фигуриста Соловьева

У избитого олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева КТ-картина показала умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие полученной черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Стал известен диагноз избитого фигуриста Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поражение незначительное, но оно в 10% случаев может вызвать летальный исход. 32-летний спортсмен находится в Боткинской больнице города Москвы. Он пребывает под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

Напомним, что олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит в российской столице в ночь на 21 декабря. Спортсмен вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, после чего неизвестные стали избивать его ногами. Сообщается, что нападавшие уже задержаны.

Появилось видео драки с фигуристом Соловьевым

Соловьев в составе сборной России стал олимпийским чемпионом домашних Игр в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады – 2018. В паре с Екатериной Бобровой Соловьев семь раз становился чемпионом России в танцах на льду. Его партнерша завершила свою спортивную карьеру в 2019 году. Сам Дмитрий пока окончательного решения не принял.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на случившееся со спортсменом. На шоу "Ледниковый период" они стали победителями.

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