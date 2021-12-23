Россия лидирует по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило отчет о нарушениях антидопинговых правил в 2019 году.
Лидером по количеству антидопинговых нарушений стала Россия (167), второе место заняла Италия (157), третье – Индия (152).
В первую десятку по числу нарушений также вошли Бразилия, Иран, Франция, США, Казахстан, Польша и Украина.
Больше всего нарушений среди российских спортсменов выявили в легкой атлетике (35), тяжелой атлетике (21) и пауэрлифтинге (14).
Всего в 2019 году зарегистрировали 1914 нарушений антидопинговых правил.