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4 часа назад

WADA: Россия заняла первое место по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило отчет о нарушениях антидопинговых правил в 2019 году.

Россия лидирует по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидером по количеству антидопинговых нарушений стала Россия (167), второе место заняла Италия (157), третье – Индия (152).

В первую десятку по числу нарушений также вошли Бразилия, Иран, Франция, США, Казахстан, Польша и Украина.

Больше всего нарушений среди российских спортсменов выявили в легкой атлетике (35), тяжелой атлетике (21) и пауэрлифтинге (14).

Всего в 2019 году зарегистрировали 1914 нарушений антидопинговых правил.

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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