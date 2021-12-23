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1 час назад

Стали известны результаты тестирований РУСАДА в 2020 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем сайте опубликовало отчет за 2020 год. В нем говорится, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело в 2020 году 6 861 допинг-тестирование. Из них 0,8 процента показали положительный результат.

Стали известны результаты тестирований РУСАДА в 2020 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом РУСАДА стало четвертым по общему количеству проведенных тестирований среди антидопинговых организаций. Выше по этому показателю только Китайское антидопинговое агентство (11 425; 0,1 процента положительных), Немецкое антидопинговое агентство (11 073; 0,1) и Американское антидопинговое агентство (7 756, 1,8).

Кроме того, в отчете сказано, что общее количество проанализированных образцов снизилось на 46,1 процента по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году было проведено 278 047 тестирований, а в 2020 году — 149 758.

Также снизился процент положительных тестов — с 0,97 процента в 2019 году до 0,67 процента в 2020-м.

Напомним, из-за допинговых нарушений Россия в течение двух лет не может проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Российские спортсмены на международных турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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