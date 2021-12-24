Авериных и Медведева назвали лидерами года в спорте

Россияне назвали лидеров 2021 года в спортивной индустрии. Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы на сайте организации.

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Первое место рейтинга разделили между собой сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. За них проголосовало по четыре процента россиян. Три процента опрошенных отметили успехи лыжника Александра Большунова.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Она также 18 раз становилась чемпионкой мира. В активе Арины Авериной пять побед на первенствах планеты.