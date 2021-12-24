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1 час назад

Гимнасток Авериных и теннисиста Медведева назвали лидерами года в спорте

Россияне назвали лидеров 2021 года в спортивной индустрии. Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы на сайте организации.

Авериных и Медведева назвали лидерами года в спорте
Фото: ReutersReuters

Первое место рейтинга разделили между собой сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. За них проголосовало по четыре процента россиян. Три процента опрошенных отметили успехи лыжника Александра Большунова.

17 декабря Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) объявил результаты ежегодного опроса «Человек года-2021». Лидером в российском спорте стал боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. За бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проголосовало три процента опрошенных. Среди лидеров оказались хоккеист Александр Овечкин, футболист Артем Дзюба и боец Федор Емельяненко.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Она также 18 раз становилась чемпионкой мира. В активе Арины Авериной пять побед на первенствах планеты.

В 2021-м Медведев стал второй ракеткой мира. В этом году теннисист выиграл первый турнир серии «Большого шлема» в карьере, победив на US Open. Также в составе сборной России Медведев завоевал Кубок Дэвиса.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Хабиб Нурмагомедов,Даниил Медведев,Артем Дзюба,Александр Большунов,Александр Овечкин,Федор Емельяненко,СБОРНАЯ РОССИИ,Фонд "Общественное мнение",ВЦИОМ,
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