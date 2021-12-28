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4 часа назад

Более двух тысяч школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту

2 371 участник прошёл во второй этап совместного профиля «Искусственный интеллект» Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и Национальной технологической олимпиады. Они лучше всех справились с отборочными заданиями по математике и информатике.

В рамках второго этапа участники решают две задачи по машинному обучению. Индивидуальные задачи заключаются в сегментировании рукописного текста на фотографиях школьных тетрадей. Участники олимпиады работают с фотографиями разлинованных тетрадных листов с рукописным текстом, разрабатывают алгоритм, который сможет определить, относится ли пиксель изображения к тексту или нет. Вторая задача рассчитана на команды. Они продолжат работать с фотографиями школьных тетрадей, но им предстоит научить алгоритм распознавать рукописный текст.

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Приятно наблюдать, с каким энтузиазмом ребята берутся за решение не самых простых, но очень важных задач. Большинство участников в будущем станет специалистами, которые будут развивать отечественный IT-сектор. Хочется пожелать тем, кто уже прошёл отборочный этап, удачи, упорства и оставаться такими же амбициозными — это им пригодится не только во время этой олимпиады, но и на всём протяжении профессиональной карьеры

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Результаты решения задачи по распознаванию рукописного текста имеют большое значение для улучшения качества образовательного процесса. Они помогут снять часть нагрузки с педагогов, связанной с проверкой рутинных заданий на отработку навыков и запоминание правил. Позволят персонализировать образовательный процесс и дадут возможность проводить глубокую аналитику прогресса отдельного ученика, группы, класса, параллели или даже всей школы

Пётр Положевец,

Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Всего для участия в Олимпиаде в 2021–2022 годах зарегистрировались 7109 учеников 7–11 классов из 80 регионов России и 13 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Эфиопии, Германии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Афганистана, Сербии, Индии, Вьетнама. Общее число участников на 40% больше, чем в прошлом году, причем треть из них — девушки.

Победители и призеры профиля «Искусственный интеллект» смогут воспользоваться преимуществом при поступлении в ведущие вузы страны. Недавно к списку высших учебных заведений, которые предоставят участникам лучших команд преференции при поступлении, присоединились Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Так, в правилах приема на 2022 год зафиксировано, что абитуриенты, показавшие высокие результаты в Олимпиаде, получат по 100 баллов по профильному предмету при поступлении на ряд высокотехнологичных специальностей.

Финалисты Олимпиады по ИИ будут определены в январе, а финал соревнований пройдёт весной 2022 года.

Профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады проходит в третий раз. Соревнование проводится в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Sber AI. В 2020 году данный профиль стал вторым по популярности среди всех направлений олимпиады. Для успеха в олимпиаде школьникам нужно разбираться в ключевых алгоритмах и структурах данных, владеть основными инструментами машинного обучения и уметь программировать на Python. Также полезным будет знание основ математической статистики, математического анализа, теории вероятностей и линейной алгебры. Всему этому можно обучиться на бесплатном онлайн-курсе по машинному обучению и анализу данных Академии искусственного интеллекта для школьников. В ходе соревнований ведущие эксперты страны в сфере ИИ проведут дополнительные обучающие вебинары, на которых участники смогут углубиться в тему распознавания текстов и получат обратную связь по своим решениям.

Летние виды спорта,Петр Положевец,Александр Ведяхин,МГУ,Сбербанк России,
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