Более двух тысяч школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту

2 371 участник прошёл во второй этап совместного профиля «Искусственный интеллект» Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и Национальной технологической олимпиады. Они лучше всех справились с отборочными заданиями по математике и информатике.

В рамках второго этапа участники решают две задачи по машинному обучению. Индивидуальные задачи заключаются в сегментировании рукописного текста на фотографиях школьных тетрадей. Участники олимпиады работают с фотографиями разлинованных тетрадных листов с рукописным текстом, разрабатывают алгоритм, который сможет определить, относится ли пиксель изображения к тексту или нет. Вторая задача рассчитана на команды. Они продолжат работать с фотографиями школьных тетрадей, но им предстоит научить алгоритм распознавать рукописный текст.

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Приятно наблюдать, с каким энтузиазмом ребята берутся за решение не самых простых, но очень важных задач. Большинство участников в будущем станет специалистами, которые будут развивать отечественный IT-сектор. Хочется пожелать тем, кто уже прошёл отборочный этап, удачи, упорства и оставаться такими же амбициозными — это им пригодится не только во время этой олимпиады, но и на всём протяжении профессиональной карьеры

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Результаты решения задачи по распознаванию рукописного текста имеют большое значение для улучшения качества образовательного процесса. Они помогут снять часть нагрузки с педагогов, связанной с проверкой рутинных заданий на отработку навыков и запоминание правил. Позволят персонализировать образовательный процесс и дадут возможность проводить глубокую аналитику прогресса отдельного ученика, группы, класса, параллели или даже всей школы

Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Всего для участия в Олимпиаде в 2021–2022 годах зарегистрировались 7109 учеников 7–11 классов из 80 регионов России и 13 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Эфиопии, Германии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Афганистана, Сербии, Индии, Вьетнама. Общее число участников на 40% больше, чем в прошлом году, причем треть из них — девушки.

Победители и призеры профиля «Искусственный интеллект» смогут воспользоваться преимуществом при поступлении в ведущие вузы страны. Недавно к списку высших учебных заведений, которые предоставят участникам лучших команд преференции при поступлении, присоединились Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Так, в правилах приема на 2022 год зафиксировано, что абитуриенты, показавшие высокие результаты в Олимпиаде, получат по 100 баллов по профильному предмету при поступлении на ряд высокотехнологичных специальностей.

Финалисты Олимпиады по ИИ будут определены в январе, а финал соревнований пройдёт весной 2022 года.