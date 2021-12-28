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1 час назад

Россия подаст заявку на проведение Олимпиады-2036

Россия подаст заявку на проведение Летних Олимпийских игр в 2036 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия подаст заявку на проведение Олимпиады-2036
Фото: ТАССТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российская сторона нацелилась на проведение Олимпиады-2036. Он выступил на брифинге по итогам развития спорта в стране. Чернышенко отметил, что России необходимо подать заявку на проведение Игр и попросил Министерство спорта и Олимпийский комитет России приступить к подбору городов-кандидатов.

Чернышенко выразил мысль, что необходимые условия для проведения Игр созданы на Дальнем Востоке. Он также обратил внимание на то, что Сочи также может принять Летние Игры.

13 августа о планах провести в России летнюю Олимпиаду-2036 заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он отметил, что Игры могут принять Казань или Санкт-Петербург.

Летняя Олимпиада в 1980 году принимала Москва. Эти Игры стали первыми, которые были проведены в социалистической стране.

Летние виды спорта,Дмитрий Чернышенко,Сергей Лавров,Минспорта,
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