Авериных призвали завершить карьеру

«Но я не уверена, что у них получится, так как еще в 2020 году, пока не было новости о переносе Игр, они озвучивали желание завершить спортивную карьеру после Олимпиады. Поэтому не думаю, что они останутся. Мне кажется, надо дать дорогу молодым, но решать должны сами девочки», - сказала Солдатова.