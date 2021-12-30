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20 часов назад

Авериных призвали завершить карьеру

Бывшая чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова считает, что сестрам Дине и Арине Авериным пора дать дорогу молодым, но решение о завершении карьеры могут принять только они сами, пишет RT.

Авериных призвали завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам гимнастки Аверины могут выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году, если позволит здоровье и будет желание, хотя к этому моменту им будет уже 26 лет.

«Но я не уверена, что у них получится, так как еще в 2020 году, пока не было новости о переносе Игр, они озвучивали желание завершить спортивную карьеру после Олимпиады. Поэтому не думаю, что они останутся. Мне кажется, надо дать дорогу молодым, но решать должны сами девочки», - сказала Солдатова.

«Они пока сами не знают, хотят или нет продолжать карьеру. Это покажет только время. И ни я, ни они сами сейчас на этот вопрос не смогут ответить», - добавила она.

Летние виды спорта,Александра Солдатова,
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