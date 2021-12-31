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5 часов назад

Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2021 году

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2021 году. Его слова приводят «Народные Новости».

Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2021 году
Фото: ТАССТАСС

Журналист заявил, что выбирает пловца Евгения Рылова, так как он победил в виде спорта с абсолютной гегемонией США, Австралии, Китая и других стран. Он также подчеркнул, что победа легкоатлетки Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио была исторической, поэтому она является лучшей спортсменкой страны среди женщин.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Он также выиграл в Японии серебряную награду в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Ласицкене на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Также спортсменка стала победительницей Бриллиантовой лиги.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,Дмитрий Губерниев,
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