Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
7 часов назад

Тарасова отреагировала на переход ученика Тутберидзе в команду Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала переход фигуриста Егора Рухина из группы Тутберидзе в академию Плющенко. "Я про него не слышала. Не знаю, кто это такой. Ушел и ушел. Думаю, что Этери Георгиевна не в расстройстве", — передает слова Тарасовой "Спорт-Экспресс". Рухин сезон 2021/22 начинал в ЦСКА, но в декабре перешел в группу к Этери Тутберидзе. Однако во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, где спортсмен занял последнее место, попросился к Евгению Плющенко. Ранее сообщалось, что фигурист выступал в новогоднем шоу "Щелкунчик", создателем которого является Плющенко. Рухин принял участие сразу в нескольких номерах программы, однако его фамилия оказалась единственной, которую не озвучивали по завершении шоу. Позднее директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев прокомментировал его участие в шоу Плющенко. "Означает ли это, что штаб Этери Тутберидзе в нем не нуждается? Нет, это означает, что у нас свобода действий. Если парень может заработать, то зачем отказываться?", — отметил он. Это уже не первый переход фигуристов от одного тренера к другому. Ранее Алена Косторная и Александра Трусова уходили в академию Плющенко, но позже возвращались к Этери Тутберидзе.

Тарасова отреагировала на переход ученика Тутберидзе в команду Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Последние новости
Летние виды спорта,Алена Косторная,Александра Трусова,Егор Рухин,Этери Тутберидзе,Ренат Лайшев,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,ЦСКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители