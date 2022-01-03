Тарасова отреагировала на переход ученика Тутберидзе в команду Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала переход фигуриста Егора Рухина из группы Тутберидзе в академию Плющенко. "Я про него не слышала. Не знаю, кто это такой. Ушел и ушел. Думаю, что Этери Георгиевна не в расстройстве", — передает слова Тарасовой "Спорт-Экспресс". Рухин сезон 2021/22 начинал в ЦСКА, но в декабре перешел в группу к Этери Тутберидзе. Однако во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, где спортсмен занял последнее место, попросился к Евгению Плющенко. Ранее сообщалось, что фигурист выступал в новогоднем шоу "Щелкунчик", создателем которого является Плющенко. Рухин принял участие сразу в нескольких номерах программы, однако его фамилия оказалась единственной, которую не озвучивали по завершении шоу. Позднее директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев прокомментировал его участие в шоу Плющенко. "Означает ли это, что штаб Этери Тутберидзе в нем не нуждается? Нет, это означает, что у нас свобода действий. Если парень может заработать, то зачем отказываться?", — отметил он. Это уже не первый переход фигуристов от одного тренера к другому. Ранее Алена Косторная и Александра Трусова уходили в академию Плющенко, но позже возвращались к Этери Тутберидзе.