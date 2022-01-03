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6 часов назад

Умер трехкратный Олимпийский чемпион Виктор Санеев

Легендарный советский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет. О смерти знаменитого легкоатлета сообщает ТАСС со ссылкой на олимпийский комитет Грузии.

Умер трехкратный Олимпийский чемпион Виктор Санеев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира Виктор Санеев». – сказано в сообщении.

Виктор Данилович Санеев родился 3 октября 1945 года в городе Сухум Абхазской АССР. Он завоевывал золотые медали в тройном прыжке на Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах. Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке: 17,23 м, 17,39 м, 17,44 м.

Санеев начинал легкоатлетическую карьеру как прыгун в высоту, затем перешел на тройной прыжок.

После распада СССР спортсмен переехал жить в Австралию вместе с семьей. Работал школьным учителем физкультуры, развозчиком пиццы. Впоследствии стал тренером по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.

Летние виды спорта,ИТАР-ТАСС,
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