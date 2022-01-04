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1 час назад

Winline – генеральный партнер Virtus.pro

Один из крупнейших спортивных брендов России, букмекерская компания Winline и самый титулованный киберспортивный клуб страны Virtus.pro заключили трехлетнее партнерское соглашение, которое вступило в силу 1 января 2022 года. В рамках сотрудничества Winline будет поддерживать составы Virtus.pro по Dota 2, CS:GO и PUBG, а также молодёжные команды клуба под суббрендом VP.Prodigy.

Winline – генеральный партнер Virtus.pro
Фото: WinlineWinline

Помимо интеграции брендинга Winline в медиапространство клуба и размещение логотипа на форме игроков Virtus.pro, компании планируют реализовать ряд совместных интерактивных проектов для любителей киберспорта. Кроме того, букмекерская компания получила права на создание эксклюзивной линии одежды и сувенирной продукции с использованием айдентики Virtus.pro.

Александр Запольских, директор по маркетингу Winline:

«Сегодня киберспорт стал глобальным явлением. А «Медведи» сильны и на родине, и на мировой арене, где входят в топ-5 по выигранным за свою историю призовым. Поэтому компания Winline, будучи одним из главных партнеров российского спорта, рада объединить свои силы с ключевым игроком на территории киберспорта! Ведь это наш принцип: выбирать в партнёры лучших. Киберспорт — это яркие эмоции, невероятная вовлечённость и бешеная энергетика, как онлайн, так и на стадионе. Будем болеть за Virtus.pro вместе! И сделаем все для того, чтобы поспособствовать дальнейшему прогрессу клуба».

Сергей Гламазда, генеральный менеджер Virtus.pro:

«Мы ценим оказанное нашему клубу доверие и рады, что генеральным партнером в ближайшие три года выступит именно Winline. Мы видим много общего в наших креативных подходах и ориентации исключительно на победу. Я уверен, что впереди нас ждёт много поднятых над головой кубков и множество интересных проектов, которые не оставят равнодушными наших фанатов. Теперь все линии на картах Virtus.pro будут выигрышными!»

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