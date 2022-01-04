Winline – генеральный партнер Virtus.pro

«Сегодня киберспорт стал глобальным явлением. А «Медведи» сильны и на родине, и на мировой арене, где входят в топ-5 по выигранным за свою историю призовым. Поэтому компания Winline, будучи одним из главных партнеров российского спорта, рада объединить свои силы с ключевым игроком на территории киберспорта! Ведь это наш принцип: выбирать в партнёры лучших. Киберспорт — это яркие эмоции, невероятная вовлечённость и бешеная энергетика, как онлайн, так и на стадионе. Будем болеть за Virtus.pro вместе! И сделаем все для того, чтобы поспособствовать дальнейшему прогрессу клуба».