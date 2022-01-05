«Врываемся в 2022-й». Юлия Ефимова прыгнула с высоты 207 метров

«Эмоции до сих пор зашкаливают! Перебороть свой страх и прыгнуть с высоты 207 метров. Врываемся в 2022-й, теперь ничего не страшно! Только вперёд! Ну и ещё одна мечта», — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Ефимова.