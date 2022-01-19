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2 часа назад

Два российских тяжелоатлета обвиняются в применении допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробах российских тяжелоатлетов Аслана Бидеева и Андрея Козлова обнаружены запрещенные вещества. Об этом сообщает сайт организации.

В пробах российских тяжелоатлетов нашли запрещенные вещества
Фото: Burhan Ozbilici/AP/Первый Фитнес/YouTubeBurhan Ozbilici/AP/Первый Фитнес/YouTube

Первоначально образцы были признаны «отрицательными», но повторная проверка допинг-проб спортсменов, которые были взяты в 2012 году на чемпионате Европы, выявила наличие стероидов.

Спортсмены уже проинформированы и на время отстранены.

Аслан Бидеев выступал в весовой категории до 96 кг. На чемпионате Европы в 2012 году Бидеев стал обладателем серебряной медали в двоеборье в категории до 94 кг. С 2014 года он стал заниматься физподготовкой борцов вольного и классического стиля и бойцов ММА.

Андрей Козлов выступал в весовой категории свыше 105 кг. На чемпионате Европы 2012 года показал результат 422 кг (187 + 235) и стал четвертым в итоговом зачете. В его активе также бронза чемпионатов мира и Европы в толчке.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал допинг-скандалы с участием норвежских лыжников.

«Есть факты — три лидера Норвегии связаны с допингом: Сундбю, Йохауг и Бьорген. Совпадение? Не думаю», — отметил Губерниев.

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