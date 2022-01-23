Умерла олимпийская чемпионка Кетеван Лосаберидзе

Чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

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О причинах смерти не сообщается.

Лосаберидзе родилась 1 августа 1949 года в селе Лекерети Ткибульского района Грузинской ССР. На Олимпиаде в Москве она выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в активе Лосаберидзе две золотые награды чемпионатов мира и четыре - европейских первенств.