Российская гимнастка показала фото в купальнике

Российская гимнастка Яна Кудрявцева опубликовала новое фото в Instagram с отдыха. Девушка сфотографировалась в ярком купальнике рядом с пальмой.
«Моя первая фотография в купальнике с пляжа», — написала Кудрявцева.
«Ноги от ушей», — написал один из подписчиков в
olesyailyashenko: «Красотка! Фигурка»,
filippo.lemaki.monaco1972: «Вы одна из самых прекрасных девушек»,
ekaterina_kazantseva_: «Куколка»,
dkuku_twins: «Красотка».
Кудрявцева — серебряная призерка Олимпиады в Рио-2016 в многоборье и 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.