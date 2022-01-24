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1 час назад

«Ноги от ушей». Гимнастка Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в купальнике

Российская гимнастка Яна Кудрявцева опубликовала новое фото в Instagram с отдыха. Девушка сфотографировалась в ярком купальнике рядом с пальмой.

Российская гимнастка показала фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя первая фотография в купальнике с пляжа», — написала Кудрявцева.

«Ноги от ушей», — написал один из подписчиков в

olesyailyashenko: «Красотка! Фигурка»,

filippo.lemaki.monaco1972: «Вы одна из самых прекрасных девушек»,

ekaterina_kazantseva_: «Куколка»,

dkuku_twins: «Красотка».

Кудрявцева — серебряная призерка Олимпиады в Рио-2016 в многоборье и 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

Летние виды спорта,Яна Кудрявцева,
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