Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
43 минуты назад

Умер олимпийский чемпион 2000 года по спортивной гимнастике Чоллань

Олимпийский чемпион 2000 года в упражнении на кольцах венгерский гимнаст Сильвестр Чоллань умер на 52-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии.

Умер олимпийский чемпион по гимнастике Чоллань
Фото: © EPA-EFE/SRDJAN SUKI© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

Спортсмен в декабре был госпитализирован с коронавирусом.

"Чемпион Игр в Сиднее прожил 51 год. Он не только добился выдающихся результатов как спортсмен, но и был прекрасным мужем и очень хорошим отцом. Мы выражаем соболезнования его семье и всему гимнастическому сообществу", - говорится в сообщении.

Помимо победы на Олимпийских играх 2000 года он завоевывал золотые медали чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 1998-го.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители