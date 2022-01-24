Умер олимпийский чемпион по гимнастике Чоллань

"Чемпион Игр в Сиднее прожил 51 год. Он не только добился выдающихся результатов как спортсмен, но и был прекрасным мужем и очень хорошим отцом. Мы выражаем соболезнования его семье и всему гимнастическому сообществу", - говорится в сообщении.