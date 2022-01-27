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24 минуты назад

"Мы вам не Наташи": Олимпийская чемпионка отреагировала на ролик ЦСКА

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина резко отреагировала на скандальный ролик ЦСКА с презентацией турецкого футболиста Юсуфа Языджи и американский сериал «И просто так». Свое мнение она выразила в своем Instagram-аккаунте.

"Мы вам не Наташи": Олимпийская чемпионка отреагировала на ролик ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы вам не Наташи. Как и многие я решила посмотреть новый сериал "И просто так", который является продолжением культового "Секс в большом городе"», — написала Шишкина.

Особое негодование у спортсменки вызвал диалог главных героинь про «русскую проститутку, живущую в Верхнем Ист-Сайде».

«Я, конечно, понимаю, что в информационной войне все средства хороши, но надеюсь на здравомыслие образованных людей, которые могут отделить правду от пропаганды. Толерантные американцы вот так запросто оскорбляют русских женщин?», — отметила Шишкина.

Также в своем посте чемпионка вспомнила о презентации нового игрока ЦСКА Юсуфа Языджи про Наташ.

«Все построено как бы на переписке с игроком в Instagram. От имени клуба пишут сообщения в директ Юсуфа, но игрок не отвечает несколько часов и тогда от имени ЦСКА пишут: "Юсуф, это Россия. У нас тут много Наташ" и от имени игрока приходит ответ: "Пять минут, я в пути!". Конечно же, все наше, и международное сообщество возмутилось унижением российских женщин. Вскоре пост был удален со страницы ЦСКА и клуб принес извинения», — заключила Шишкина.

Юсуф Языджи перешел в ЦСКА из французского «Лилля» на правах аренды. У россиян есть возможность выкупить игрока по окончании сезона.

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