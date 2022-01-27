"Мы вам не Наташи": Олимпийская чемпионка отреагировала на ролик ЦСКА

«Все построено как бы на переписке с игроком в Instagram. От имени клуба пишут сообщения в директ Юсуфа, но игрок не отвечает несколько часов и тогда от имени ЦСКА пишут: "Юсуф, это Россия. У нас тут много Наташ" и от имени игрока приходит ответ: "Пять минут, я в пути!". Конечно же, все наше, и международное сообщество возмутилось унижением российских женщин. Вскоре пост был удален со страницы ЦСКА и клуб принес извинения», — заключила Шишкина.