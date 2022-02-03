Россияне ответили на слова украинской гимнастки о нечестной борьбе

Российские болельщики атаковали Instagram украинской художественной гимнастки Анны Ризатдиновой после ее скандальных высказываний в адрес российских спортсменок. Украинка в своем интервью обвинила Россию в нечестной борьбе еще со времен Алины Кабаевой, а также раскритиковала россиянку Яну Кудрявцеву, усомнившись в ее серебряной медали, которую та завоевала на Олимпийских играх в 2016 году. На той же Олимпиаде Ризатдинова стала третьей.