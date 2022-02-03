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2 часа назад

Российские фанаты набросились на украинскую гимнастку после ее слов о России

Российские болельщики атаковали Instagram украинской художественной гимнастки Анны Ризатдиновой после ее скандальных высказываний в адрес российских спортсменок. Украинка в своем интервью обвинила Россию в нечестной борьбе еще со времен Алины Кабаевой, а также раскритиковала россиянку Яну Кудрявцеву, усомнившись в ее серебряной медали, которую та завоевала на Олимпийских играх в 2016 году. На той же Олимпиаде Ризатдинова стала третьей.

Россияне ответили на слова украинской гимнастки о нечестной борьбе
Фото: ReutersReuters

Комментарии приводит Sport24.

ulie_semenova: Очень жаль, что спустя столько времени у вас так и не нашлось других поводов заявить о себе.

saratovskaiat: Господи, когда ты уймешься со своим третьим местом. Видеть и слушать противно: в каждом интервью ноешь, что за повороты и за ношение предметов тебе золота не дали.

antonova_0109_: Что ж вы такая завистливая! Вы не Яну опорочили, а себя грязью облили. Фу! Теперь клеймо завистливой тетки приклеится к вам навсегда в гимнастическом мире. Живите с этим.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Яна Кудрявцева ответила на обвинения украинки Анны Ризатдиновой, которая обвинила Россию в нечестной конкуренции.

"Я очень горжусь своим серебром Олимпиады. Советую тебе гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок. Начинающим гимнасткам советую с уважением относиться к своим соперникам", — написала Кудрявцева в Instagram.

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