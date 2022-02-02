Ризатдинова: если бы на ОИ-2016 допустила ошибку, как Кудрявцева, о медали речи бы не шло

«Второе место – Яна Кудрявцева с потерей предмета. Было много разговоров, что у Яны программа сложнее, чем у меня. Но у всех было 10 баллов – изначальная сумма. Только я набирала эти 10 баллов поворотами, а Кудрявцева брала предметом – с мячом она делала невероятные вещи. Её владение мячом — уникально. Я признаю, а не только поливаю грязью. Когда классно, тогда классно. Но она допустила ошибку — тем не менее, она на втором месте. Если бы я допустила ошибку – не дай бог, уронила ленточку, мячик – ни о какой бронзе речи бы не шло, это было бы 6-7-е место в лучшем случае», — сказала Ризатдинова в эфире YouTube-канала «Остров».