«Последствия нам еще предстоит увидеть»: американский Insider жаждет сатисфакции за российский флаг на ОИ

Россия проигнорировала санкции Международного олимпийского комитета во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, и даже не попыталась это скрыть, - пишет Мередит Кэш на страничке англоязычного сайта Insider.

Фото: Inoprosport Inoprosport

Российские спортсмены, которые в этом году выступают под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России) из-за постановления Международного олимпийского комитета, приняли участие в «Параде наций» в рамках церемонии открытия Игр в куртках, на левых рукавах которых был изображён флаг Российской Федерации

Напоминаем, что из-за допинговых нарушений России было запрещено выступать под своим гимном и флагом страны на Олимпийских играх.

Тем не менее, несмотря на «запрет», президент страны Владимир Путин наблюдал за церемонией открытия с трибуны национального стадиона Пекина, также известного как «Птичье гнездо».

Спортсменов Олимпийского комитета России он приветствовал аплодисментами.

Российский флаг на рукавах, очевидно, является прямым нарушением санкций, введённых МОК накануне игр.

Последствия этого нарушения нам ещё предстоит увидеть, - резюмирует автор заметки.

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