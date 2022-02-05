РФС обратился к УЕФА после матча сборных России и Украины

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Фото: Ассоциация мини-футбола России Ассоциация мини-футбола России

В пятницу россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу. Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.

"Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", - добавлено в заявлении.