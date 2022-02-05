Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
Олимпиада-2022
56 минут назад

РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное дело по итогам матча с украинцами

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

РФС обратился к УЕФА после матча сборных России и Украины
Фото: Ассоциация мини-футбола РоссииАссоциация мини-футбола России

В пятницу россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу. Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.

"Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", - добавлено в заявлении.

Украинцы пристыдили фанатов после матча со сборной России

Финальный матч между сборными России и Португалии состоится 6 февраля.

40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители