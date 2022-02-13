Завершились слушания выездной панели CAS по делу Валиевой

Завершились слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает "Матч ТВ". Заседание завершилось в одном из отелей Пекина. Оно проходило в онлайн-формате. В рамках дела также выступила Валиева. Окончательное решение будет принято 14 февраля. 8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен. 13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой. Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота Олимпиады в командном турнире фигуристов.