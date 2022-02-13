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Олимпиада-2022
1 час назад

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в Пекине

Спорт-Экспрессиещё 4

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в Пекине
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс

Первое место занял Лю Шаоанг из Венгрии. Замкнул тройку канадец Стивен Дюбуа.

Для 21-летнего Ивлиева это дебютная Олимпиада. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером Универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

500 м

Финал

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,34 2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,45 3. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,68 4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40,88 5. Пьетро Сигел (Италия) — не финишировал

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