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1 час назад

Российские гимнастки отказались ехать в Киев

Елена Прошина

Сборная России по художественной гимнастике в связи с политической ситуацией отказалась от участия в этапе Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Российские гимнастки отказались ехать в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная РФ в Киев не поедет», — приводятся в материале слова Винер-Усмановой.

Этап Гран-при в Киеве запланирован на 14-15 марта.

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Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля, когда главы ДНР и ЛНР заявили о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков. В тот же день в республиках объявили массовую эвакуацию детей, женщин и стариков в Ростовскую область. В субботу лидеры ДНР и ЛНР заявили о всеобщей мобилизации.

Вчера, 21 февраля, президент России сразу после обращения к гражданам подписал указы о признании независимости республик.

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