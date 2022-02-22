Российские гимнастки отказались ехать в Киев

Сборная России по художественной гимнастике в связи с политической ситуацией отказалась от участия в этапе Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная РФ в Киев не поедет», — приводятся в материале слова Винер-Усмановой.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля, когда главы ДНР и ЛНР заявили о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков. В тот же день в республиках объявили массовую эвакуацию детей, женщин и стариков в Ростовскую область. В субботу лидеры ДНР и ЛНР заявили о всеобщей мобилизации.